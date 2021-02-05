Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

У Києві затримали чоловіка за підозрою у вбивстві жінки.

Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Трагедія сталася в будинку на вулиці Бойовій. Зловмисник поранив жертву ножем під час сімейної сварки. За словами начальника слідчого управління поліції Голосіївського району Олега Самойловича, жінці було завдано численні множинні удари ножем.

"Жінка від отриманих поранень померла на місці. Після вчинення злочину зловмисник втік, але протягом кількох хвилин поліцейські розшукали його та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він - 49-річний уродженець Харківщини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності", - розповіли у поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Чоловіку повідомлено про підозру, його загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Як пише "Обозреватель" із посиланням на власні джерела, 27-річна загибла - громадянка Росії. З 2003 року вона проживала в України, працюючи танцівницею. Вбивство було скоєно в орендованому будинку.

"Подружжя посварилося на другому поверсі, в спальні. Під час конфлікту чоловік спустився на перший поверх, взяв кортик та повернувся до дружини. Там він завдав їй кілька ударів. Від отриманих травм жінка померла на місці події", – пише видання.

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Автор: УНІАН