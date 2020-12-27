Військовослужбовець, який загинув в результаті конфлікту в Новій Каховці, міг загинути від удару в потилицю.
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Про це у Facebook розповів активіст Марк Гордієнко. За його словами, загиблий військовий не вступав у бійку з цивільним у кафе.
«За відомостями, що дійшли до мене, хлопця просто ззаду вдарили, швидше за все кастетом. Бійки як такої не було, був конфлікт і вбивство. А поліція, замість затримання винних, їх встановила, але не затримала», - написав він.
За словами активіста, на відео з місця подій чітко видно, що вбивця дістав з сумки знаряддя вбивства і вдарив в потилицю військовослужбовця.
Сам ролик з камери в кафе раніше виклали в соцмережах, однак, зараз він недоступний.
Смерть військового в Новій Каховці: що відомо
- Раніше повідомлялося, що в Херсонській області в результаті бійки з цивільними помер військовослужбовець.
- В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що 25 грудня о 04:30 біля одного з кафе в місті Нова Каховка між військовослужбовцем і цивільними особами виникла сварка, яка переросла в бійку. Військовослужбовцю були нанесені тілесні ушкодження, від яких він помер на місці пригоди.
- Поліцейські Новокаховського відділу проводять слідчі дії, а командир військової частини - службове розслідування.
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