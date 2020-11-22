За попередніми даними, слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили.

Правоохоронці прокоментували інформацію про ймовірне вбивство жінки, тіло якої сьогодні було виявлено у вбиральні в столичному Голосіївському парку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

Про виявлення жінки без ознак життя у закинутій будівлі правоохоронцям повідомила перехожа. На місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група поліції.

"За попереднім оглядом судово-медичного експерта, слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявлено", - заявили у поліції.

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Померлою виявилася уродженка Полтавщини 1974 року народження, яка не мала місця постійного проживання в Києві. На місці було проведено низку слідчих дій, остаточну причину смерті встановить експертиза.

Наразі проводиться перевірка за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомляли, що поблизу ресторану у Голосіївському парку Києва знайшли мертву напівроздягнену дівчину. Тіло знайшли у вбиральні. Повідомлялося, що за попередніми даними, дівчину задушили.

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Автор: УНІАН