Поліція з'ясовує обставини смерті дівчини в Голосіївському парку / фото УНІАН

Поблизу ресторану у Голосіївському парку Києва знайшли мертву напівроздягнену дівчину.

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Як повідомляють у  Telegram «Вартові Еспресо», тіло знайшли у вбиральні. За попередніми даними, дівчину задушили.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Обставини ймовірного вбивства встановлюються.

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Автор: Дмитро Захаров