Поліція з'ясовує обставини смерті дівчини в Голосіївському парку / фото УНІАН
Поблизу ресторану у Голосіївському парку Києва знайшли мертву напівроздягнену дівчину.
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Як повідомляють у Telegram «Вартові Еспресо», тіло знайшли у вбиральні. За попередніми даними, дівчину задушили.
На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Обставини ймовірного вбивства встановлюються.
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