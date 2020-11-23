На ВДНГ знайшли частину людського тіла / фото Інформатор
У Києві на території лісопаркової зони ВДНГ ("Експоцентр України") знайшли людську руку.
Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власне джерело.
Як зазначається, моторошну знахідку виявили ще 20 листопада у двох десятках метрів від дороги. Це місце є популярним для відпочинку в киян - туди приїжджають на пікніки.
"Рука лежала на стежці", – повідомило джерело.
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