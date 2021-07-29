У "Борисполі" затримали росіянина, який пропонував прикордоннику $1000 за пропуск в Україну.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.
Двоє громадян РФ прибули в пункт пропуску "Бориспіль" рейсом "Стамбул-Київ". Вони не змогли переконати українських прикордонників щодо мети своєї поїздки, тому іноземцям відмовили у праві в’їзду.
24-річний чоловік вирішив залагодити питання за допомогою хабаря, тому запропонував прикордоннику 1000 доларів.
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"Після передавання коштів, росіянина в Україну таки пропустили, проте не для того, щоб "отдохнуть, погулять", а щоб відповісти за порушення законодавства", - йдеться у повідомленні.
Зі службового приміщення прикордонслужби чоловік вибув у супроводі поліцейських. Інший росіянин вибув з України рейсом "Київ-Стамбул".
Вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".