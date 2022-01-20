За словами сестри постраждалої, медики в гірськолижному комплексі не чергували, а "швидка" їхала дві години.

Жителька Харкова отримала важку травму під час тюбінгу в популярному гірськолижному комплексі "Харківська Швейцарія". Зараз Надія в комі з черепно-мозковою травмою.

Тюбінг - це катання на надувних санках, тюбах, по снігу або по воді. Як пише видання Newsroom, родичі постраждалої звинувачують працівників комплексу в недотриманні правил безпеки.

За словами сестри травмованої, Тетяни Іщенко, все сталося вдень у неділю, 16 січня. Надія з сином спускалися з гори, вилетіли, й тюба перекинулася.

Люди підбігли, щоб надати допомогу, почали кричати, вимагати зупинити катання і не пускати нікого на трасу, проте працівники продовжили видавати спорядження відвідувачам. У той момент з гори на великій швидкості з'їхав чоловік і врізався в Надію.

Тетяна каже, що після удару її сестру не можна було чіпати й слід було максимально зберігати у спокої. Працівники комплексу довго не приходили, а коли прийшли, спробували посадити Надію, підняти й навіть тягли її. При цьому медики на місці, як стверджується, не чергували.

"Траса не підготовлена, техніки безпеки немає, загороджувальні сітки відсутні, персонал не інструктований, лікаря і медичної допомоги теж немає", - стверджує сестра постраждалої.

Зазначається, що через затори у вихідний день швидка допомога дісталася місця події лише через дві години.

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За словами сестри, представники курорту не відповідають на повідомлення і не виходять на зв'язок з родичами. Журналістам також додзвонитися не вдалося.

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