За словами лікарів, постраждалі зараз у свідомості, але мають психологічну травму.

У Карпатах під час сходження на Говерлу під лавину потрапила жінка з дитиною.

Про це розповів директор Яремчанської центральної міської лікарні на Івано-Франківщині, куди госпіталізували постраждалих, Олександр Соколовський, пише "Суспільне".

"15 січня медики "швидкої" привезли двох пацієнтів - 49-річну жінку та 12-річну дитину. В дитини - травма руки, стан задовільний. У жінки - травма хребта. Вони розповіли, що, коли сходили на Говерлу, зійшла лавина. Пацієнтів обстежують медики, вони у свідомості, але мають психологічну травму", - повідомив Соколовський.

Станом на вечір 15 січня речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович зазначала, що щодо цієї ситуації до рятувальників ніхто не звертався, і надзвичайників до допомоги не залучали.

Напередодні Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру попереджав про сніголавинну небезпеку у високогір'ї та рекомендував туристам утриматися від походів у гори.

"Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 15-16 січня на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей, в горах Чернівецької, в середньогір'ї Львівської областей", - інформували спеціалісти.

Читайте також"Ялинкопад" в Україні: у кількох містах вітер повалив новорічні дерева (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, раніше під час сходження на Говерлу загинула жінка з Одеської області, а її син та невістка - травмувалися. У горах була дуже погана погода, сильний штормовий вітер. Через загибель туристки поліція відкрила справу.

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