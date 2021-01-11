За словами очевидців події, дитина залишилася живою, з травмами грудної клітини її доставили до лікарні.

На Чигиринському водосховище в Приамур'ї (Росія) батьки прив'язали до автомобіля так звану «ватрушку» (надувний круг), на яку посадили свою дитину. Однак забава ледь не обернулася трагедією - дитину збив проїжджаючий повз автомобіль.

Момент інциденту потрапив на відео, яке виклали в соцмережі.

На записі видно, як білий автомобіль, до якого прив'язана «ватрушка» з дитиною, заносить, через що він опиняється на шляху іншої машини -і ця машина врізається в тюбінг.

Читайте такожП'яна росіянка збила на автомобілі шестирічну доньку і поїхала далі

За словами очевидців події, дитина залишилася живою, з травмами грудної клітини її доставили до лікарні.

"Інцидент трапився 10 січня о 15:50. У ньому брали участь два автомобілі: Nissan X-Trail і Subaru Forester. В результаті ДТП дитина 2010 року народження отримала травми, - уточнили в управлінні МВС по Амурській області.

У соціальних мережах бурхливо відреагували на інцидент.

"Машину відібрати в дохід держави, права довічно забрати. Що одна дитина катає серед купи машин, що інша мчить немов одна в полі», - прокоментував в Instagram один з користувачів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН