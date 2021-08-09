Постраждалого госпіталізували / фото поліція Кривого Рогу
Момент вибуху гранати у Кривому Розі потрапив на відео. В результаті події постраждав 61-річний чоловік.
Ролик опублікований на YouTube-каналі Олега Ермолинского.
Як відомо, 8 серпня в руках у чоловіка вибухнула граната. Його у важкому стані доставили в лікарню.
За його даними, на гранаті підірвався ветеран АТО. Поліцейські кілька годин вели з ним переговори, після чого він кинув їм під ноги гранату.
Читайте такожУ Києві чоловік втопився у Дніпрі
В результаті події чоловікові відірвало ногу.
Відео знімали з приміщення навпроти. Судячи з усього, вибух стався в момент затримання.
Правоохоронці встигли відбігти від чоловіка.