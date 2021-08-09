Чоловікові відірвало ногу.

Момент вибуху гранати у Кривому Розі потрапив на відео. В результаті події постраждав 61-річний чоловік.

Ролик опублікований на YouTube-каналі Олега Ермолинского.

Як відомо, 8 серпня в руках у чоловіка вибухнула граната. Його у важкому стані доставили в лікарню.

За його даними, на гранаті підірвався ветеран АТО. Поліцейські кілька годин вели з ним переговори, після чого він кинув їм під ноги гранату.

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В результаті події чоловікові відірвало ногу.

Відео знімали з приміщення навпроти. Судячи з усього, вибух стався в момент затримання.

Правоохоронці встигли відбігти від чоловіка.

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Автор: Людмила Жерновська