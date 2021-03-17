Правоохоронці провели численні експертизи, досліджуючи обставини трагедії у Боярці Київської області, й дійшли деяких висновків.
Про це пише ТСН з посиланням на отримані дані ГУ Нацполіції у Київській області.
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За даними слідчих, напередодні вибуху біля місця події свідки бачили чоловіка, який прибув туди на таксі й з червоною каністрою. Ним виявився 34-річний кримчанин, який після окупації півострова переїхав до Києва.
У каністрі було близько 5-ти кілограмів тротилу; вибухівку підозрюваний зробив власноруч, кажуть журналісти. Чоловік приїхав до Боярки для вбивства екс-коханої. Жінка відмовилась повертати після розлучення надані ним кошти на купівлю автомобіля й відкриття бізнесу.
Однак до колишньої чоловік не дійшов – вибухівка рвонула у його руках. Правоохоронці порівнюють силу вибуху з розривом міни 120 калібру.
Вибух у Боярці: що відомо
- У Боярці під Києвом близько 4 ранку прогримів потужний вибух.
- В результаті вибуху був пошкоджений трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна і паркани п'яти найближчих будинків. На місці утворилася воронка.
- За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею КК про умисне вбивство.
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