Ввечері 7 березня до поліції одночасно надійшло декілька повідомлень про те, що на вулиці Радистів, поряд із гаражами стався вибух.

За фактом вчорашнього вибуху у Деснянському районі столиці поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Нагадується, що вчора близько 21.00 до поліції одночасно надійшло декілька повідомлень про те, що на вулиці Радистів, поряд із гаражами стався вибух. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, кінологів зі службовою собакою, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та лікарів.

Попередньо було встановлено, що внаслідок вибуху невідомої речовини у сусідньому будинку пошкоджені вікна. Інформація про потерпілих не надходила.

Слідчим відділом управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Інші подробиці правоохоронці не повідомляють.

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Автор: Вікторія Токарєва