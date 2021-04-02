За даними рятувальників, підприємство, де стався вибух, займалось переробкою насіння соняшника на олію.

У Харкові внаслідок вибуху на території заводу одна людина загинула, ще одну госпіталізовано.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, 2 квітня близько 04:20 до правоохоронців надійшло повідомлення від 35-річного жителя Харкова про те, що на території заводу, розташованого на проспекті Новобаварському, стався вибух з подальшим виникненням пожежі.

На місці події поліцейські встановили, що на території даного заводу розташований маслобійний цех, де використовували гексан.

Читайте такожНа Львівщині вибухнув невідомий предмет: постраждали двоє дівчат (відео)За попередніми даними, стався вибух промислового маслопресу. На території цеху в момент вибуху перебували 5 працівників.

«Внаслідок події одна людина загинула. Її особа встановлюється. 38-річний працівник цеху доставлений до харківської лікарні», - йдеться у повідомленні.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Вибух у Харкові: інші подробиці

За інформацією ДСНС, підприємство, де стався вибух, займалось переробкою насіння соняшника на олію.

«У металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху дана будівля була зруйнована. Спостерігалось горіння уламків та залишків обладнання на площі 600 кв. м», - сказано у повідомленні.

За відомостями ДСНС, на місці пожежі виявлено тіло загиблого працівника, 1997 р. н. Ще один робітник, 1983 р. н., отримав опіки обличчя і був госпіталізований до опікового центру Харкова.

Вогнеборці локалізували вогонь о 05:39. Наразі тривають роботи з остаточної ліквідації локальних місць горіння. Причина виникнення надзвичайної події встановлюється.

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Автор: Світлана Макринська