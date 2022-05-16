На Оболоні палали вантажівки.

У Києві минулої ночі прогримів вибух, який чули у низці районів, проте найбільше - в Оболонському.

Про це повідомляла низка столичних Телеграм-каналів, публікуючи фото та відео займання й задимлення.

Це сталося на тлі повітряної тривоги, оголошеної в сусідніх з Київською областях.

Вранці прес-служба ДСНС заспокоїла киян: інцидент не пов'язаний з війною, сталася пожежа.

"16 травня о 01:01 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Вербовій, 4-а, що в Оболонському районі столиці. На місце виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що у вантажному автомобілі Renault виникла пожежа з розповсюдження вогню на поруч розташований вантажний автомобіль DAF. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. О 01:19 загоряння було локалізовано та о 01:27 - ліквідовано", - повідомили рятувальники.

Відомо, що пожежею повністю знищено Renault, а у DAF згоріли кабіна водія та колеса. Обійшлося без жертв і потерпілих.

Згодом рятувальники оприлюднили відео гасіння пожежі.

Як повідомляв УНІАН, днями в Києві вночі згорів кінотеатр.