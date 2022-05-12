Кінотеатр був закритий вже близько 10 років.

В Києві загорівся кінотеатр "Тампере", розташований у Солом'янському районі української столиці.

Про це пишуть місцеві канали в Telegram.

Повідомлення про загоряння з'явилися близько півночі. У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві інцидент поки не коментували.

Історія кінотеатру:

Кінотеатр був закритий вже близько 10 років.

У 2020 році повідомлялося, що "Тампере" планували реконструювати та перетворити в сучасний культурний центр з оновленими залами, в тому числі цифровими – для перегляду фільмів в 3D-форматі та, можливо, 5D-формату, з дитячою кімнатою та адаптувати під потреби людей з інвалідністю.