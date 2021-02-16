Вибух стався близько 22:05.

На околиці окупованого Луганська стався вибух.

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Вибух і пожежа сталися на газорозподільному вузлі на сході Луганська близько 22:05.

Висота полум'я досягала 20 метрів.

За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Фахівці газової служби займаються перекриттям подачі газу в пошкоджений трубопровід. Знеструмлено ряд об'єктів в районі події.

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Автор: УНІАН