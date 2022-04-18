Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами

Внаслідок ранкового обстрілу Львова пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Кілька ракет поцілили поруч з залізничними об'єктами.

"Сьогодні зранку російські війська обстріляли Львів. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами", - повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

За його словами, постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.

"І команда вокзалу і команди поїзних бригад спрацювали чітко", - прокоментував він.

В прес-службі "УЗ" сповістили, що ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях.

"Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги. Поїзди, які ще доїжджають до Львова, було затримано на в'їзді до міста до відбою тривоги, наразі рух поновлено", - зазначили в прес-службі.

Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, "УЗ" інформує про можливу затримку потягів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також сповістив, що ударів було завдано по цивільній інфраструктурі Львова.

"Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців", - прокоментував він.

Як повідомляв УНІАН, вранці понеділка, 18 квітня, російські загарбники здійснили декілька ракетних ударів по Львову.

За попередньою інформацією голови ОВА Максима Козицького, російські військові здійснили чотири ракетні удари. Водночас міський голова Львова інформує про більшу кількість.

"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо", - пише Садовий.