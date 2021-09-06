Заради свого похмурого бізнесу 62-річний львів'янин захоплює землі садівників. Справу розслідує поліція.

62-річний львів'янин захопив землю одного з садово-городніх кооперативів у селі Рясне-Руське Львівського району та влаштував там приватне кладовище.

У понеділок, 6 серпня, у відділі комунікації поліції області розповіли про колективну заяву, яку написали учасники кооперативу.

Люди скаржаться, що директор однієї з громадських організацій без відома та погодження садівників організував на їх землях кладовище і за гроші ховає там померлих людей.

Як з'ясувало видання Zaxid.net, "підприємець" - 62-річний львів'янин Ярослав Мартинів. Поблизу непрацюючого цвинтаря у Рясному він облаштував нелегальне кладовище і ховає мерців у призначеній під садівництво землі.

"Люди тут вирощували дерева, обробляти землю, як могли. Он дивіться: тут було дерево, і тут було дерево, а тут рожа була - це ж видно. Все понищили, щоб зробити могили", - розповіла керівниця садово-городнього кооперативу "Підлісся" Наталія Ониськів.

З 1993 року ці землі були у користуванні членів Українського товариства незрячих. У 2008-му вони створили кооператив "Підлісся", щоб пришвидшити процес оформлення права власності на землю. Мартинів - керівник громадської організації "Пам'ять" - займався похованнями на частині цвинтаря, забраній у корпоративу "Червона Калина", на яку не було оформлено право власності.

Читайте такожУ Китаї літніх туристів під виглядом екскурсії заманили на кладовищеКористувачі "Підлісся" перестрахувалися та у 2013 році підписали з чоловіком документ про те, що він не буде розширятися далі, на їхню землю, а свої ділянки навіть огородили колючим дротом. Однак навесні 2019 року там все ж почали з'являтися могили.

Тоді користувачі землі вже мали першу ухвалу про розробку документації на оформлення ділянок і чекали на остаточне рішення від депутатів Львівської міськради, яке надійшло в червні 2021 року. На початку липня люди оформили всі документи на землю, отримавши її у свою власність із призначенням під садівництво. При цьому деяким членам кооперативу дісталася земля разом з могилами.

Після рішення сесії нелегальні поховання не припинились. Керівниця кооперативу каже, що зараз на його території вже є 360 поховань та 40 гробівців.

Тепер правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України - самовільне зайняття земельної ділянки. Порушнику може загрожувати штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до шести місяців арешту.

Водночас сам Ярослав Мартинів відмовлятися від своєї похоронної діяльності не планує, хоча й визнає, що проводить поховання на самозахоплених землях.

"А де я мав хоронити? Я хороню п'яту частину львів'ян! Мені не стало де людей хоронити, на вулиці коронавірус, смертність збільшилась удвічі. Я написав звернення у міську раду щодо розширення цвинтаря. Два роки пройшло, я відповіді так і не отримав. Я не мав, де хоронити, і я сунувся самовільно", - стверджує чоловік.

На запитання, чому просто не припинити займатися незаконною діяльністю, Мартинів відповів: "А що я маю робити? Люди ж вмирають".

Чоловік каже, що сплачує всі податки та навіть відверто назвав ціни на свої послуги.

"Раніше ми брали 1000-1500 грн за поховання, а зараз коштує 2500 грн. Якщо людина хоче зарезервувати місце поруч, то це ще 500 грн. Якщо бетонні гробівці – то людина пише заяву, і якщо є п'ять таких людей, ми заливаємо бетон на п'ять місць. Раніше то коштувало 6000 грн, зараз 8000-8500 грн", - сказав Мартинів журналістам.

У мерії міста кажуть, що зі свого боку намагаються зупинити нелегальні поховання.

"У Рясне є наш комунальний цвинтар, але він давно закритий, ховати там не можна. Однак нам відомо про випадки неправомірних дій одного з підприємців, який захопив землі мешканців і проводить там поховання людей. Ми неодноразово писали за цими фактами звернення у правоохоронні органи. Зараз знову повторно готуємо лист в поліцію, аби було належне розслідування незаконних поховань та самовільного захоплення земельних ділянок. Також наше управління земельних ресурсів має зробити інвентаризацію усіх цих земельних ділянок", - розповіла заступниця міського голови з ЖКГ Ірина Маруняк.

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Автор: Катерина Комолова