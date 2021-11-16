Водія перевірили в наркодиспансері - він мав перевищену вшестеро норму алкоголю в крові.

У центрі Луцька п’яний водій на добре освітленій вулиці збив пішохода. Машину на великій швидкості занесло на тротуар, по якому в той момент проходив 60-річний чоловік. Водій після наїзду на людину намагався втекти.

За кілька метрів від місця аварії його наздогнали патрульні та випадкові перехожі.

"Водія перевірили і на місці пригоди, і в наркодиспансері - він мав перевищену в шість разів норму алкоголю в крові", - зазначили в поліції.

60-річного перехожого у вкрай важкому стані доправили у лікарню. Від удару автівки чоловіку майже відірвало ногу і він втратив багато крові.

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Врятувати потерпілого медикам не вдалося. За кілька годин він помер. Як з’ясувалося, це відомий на Волині священник Олег Ведмеденко. Він був єпископом Волинським і Галицьким Української апостольської православної церкви.

Водія затримали. Відомо, що він лучанин. Йому 22 роки. Хлопець раніше уже мав проблеми із законом через незаконну торгівлю і напад на працівників муніципальної варти, йдеться у сюжеті ТСН.

За ДТП у стані алкогольного сп’яніння водію загрожує до десяти років позбавлення волі. Запобіжний захід йому обиратимуть 16 листопада. Загиблого священника поховають на території церкви, де він служив.

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Автор: Ірина Погоріла