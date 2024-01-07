Цю фейкову інформації ще наприкінці року спростувала поліція Київщини.

Народний депутат Євгеній Шевченко запустив фейк про те, що працівники ТЦК нібито викрали та смертельно побили хлопця у Білій Церкві Київської області. Цю брехню миттю підхопили російські пропагандисти.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", нардеп опублікував цю інформацію у своєму Телеграм-каналі. За версією Шевченка, нібито викрадений хлопець помер у лікарні від отриманих у ТЦК травм, а справу хочуть "зам'яти".

Втім, "Штірліц" нагадав, що це фейкова інформація, яку "розносили" анонімні пабліки ще наприкінці минулого року. Це, зокрема, підтвердили у поліції Київщини.

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"Сподіваюся Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, яке призвело до масового поширення ФЕЙКу, яке сьогодні повторно запустив Народний депутат Євгеній Шевченко. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Особи, які запустили це попередньо, працівниками СБУ встановлені, матеріали видалили і записали відеозвернення", - зазначив "Штірліц".

За кілька годин публікація зникла з каналу нардепа. Втім, російська пропаганда миттю підхопила фейк та посилається на нібито інформацію від Шевченка.

"Р*сня вже понесла фейк всюди. Народний обранець відпрацював на рашн-пропаганден по повній", - зазначив "Штірліц".

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект "Про вдосконалення мобілізації та військового обліку". Документ передбачає ряд змін - від зниження мобілізаційного віку до відповідальності за неявку до військкомату.

3 січня 2024 року до Верховної Ради подали альтернативний законопроект про мобілізацію. Він містить певні правки щодо термінів демобілізації. Якщо Кабмін пропонував проводити її через 36 місяців, цим документом пропонується через 18.

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