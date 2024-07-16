У Полтавській області затримали людину, яка викрала немовля з перинатального центру. Викрадачем виявися 25-річний чоловік-транссексуал.
Як повідомляється на сторінці поліції Полтавщини у соціальній мережі Facebook, камери відеоспостереження зафіксували, як з лікарні виходила жінка з великим пакунком. "Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину", - розповів начальник Головного управління Нацполіції у Полтавській області Євген Рогачов.
Наразі з дівчинкою все добре, її повернули матері. Здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Слідчі готують клопотання щодо повідомлення викрадачу про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.
Викрадення дитини з пологового
Нагадаємо, про зникнення новонародженої дитини поліція Полтавщини повідомила ще у неділю, 14 липня.
Матір дівчинки заявила, що дитина зникла з післяпологової кімнати. На її пошуки орієнтували весь особовий склад поліції.