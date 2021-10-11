В аварії загинула багатодітна мати, п'ятеро дітей залишилися сиротами.

Смертельна аварія сталася в Одеської області. Фура буквально знесла маршрутку, в яку якраз заходили люди.

Про це повідомляє ТСН.

Маршрутка зупинилася на трасі, щоб підібрати пасажирів. Фактично в цей момент автобус з пасажирами на великій швидкості протаранила вантажівка MAN.

При зіткненні маршрутку викинуло на узбіччя, де та перекинулася на бік. Удар був такої сили, що пасажири маршрутки вилетіли прямо на дорогу через вікна.

Читайте такожНа Львівщині автобус лоб в лоб зіткнувся з легковиком: четверо постраждалихВ результаті аварії загинули дві людини, які в момент ДТП заходили в маршрутку. Серед загиблих 35-річна багатодітна мати. У неї раніше помер чоловік й вона сама виховувала п'ятьох дітей.

Крім того, дев'ять людей отримали різні травми. Серед постраждалих підліток, якого госпіталізували з численними переломами та ранами.

Як раніше повідомляв УНІАН, правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Київ-Одеса. Там в результаті зіткнення вантажівки і маршрутки загинули дві людини, ще шестеро - постраждали.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, в аварію потрапила маршрутка №51 "Одеса - Холодна Балка". Загиблі - чоловік та жінка 35-40 років. Одна молода дівчина втратила пальці на нозі, у ще однієї молодої дівчини - перелом таза.

Автор: Анастасія Горбачова