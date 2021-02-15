Чоловік розбився на смерть.

У Києві чоловік розбився на смерть при спробі проникнути в квартиру.

Читайте такожНа Київщині чоловік порізав ножем товариша (фото)Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Трагічний випадок стався на Дарницькому бульварі.

"Нещасний випадок при спробі проникнути в житло, людина випала з вікна. Розбився на смерть", - йдеться в повідомленні.

На місці працювали поліцейські, медики, слідчо-оперативна група та рятувальники.

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Автор: УНІАН