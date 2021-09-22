Коли приїхали поліцейські, чоловік дістав предмет, схожий на гранату, висмикнув чеку і кинув його.

У Дніпрі затримали відвідувача, який прийшов до банку з "гранатою".

Як повідомляє "Днепр оперативный", боєприпас виявився несправжнім.

За даними видання, чоловік прийшов у банк і почав поводитися вкрай неадекватно: кричав, нецензурно висловлювався на адресу працівників банку.

Тоді на місце події приїхали співробітники охоронної фірми. Вони намагалися втихомирити відвідувача, але це не вдалося. Викликали поліцію.

Читайте такожВ Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території школи (відео)Коли ж приїхали поліцейські, чоловік дістав предмет, схожий на гранату, висмикнув чеку і кинув на підлогу. Однак граната виявилася муляжем.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка затримали.

У поліції підтвердили, що конфлікт стався в одному з банків, а саме на проспекті Дмитра Яворницького в Центральному районі Дніпра, де відвідувач влаштував скандал. У чоловіка вилучили пластмасовий предмет, схожий на муляж гранати.

Зараз слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше в Києві двоє невідомих підірвали відділення "Ощадбанку". Вибухом винесло вітрину і частину відділення, а по вулиці полетіли гроші. Поліція затримала підозрюваних, а також розкрила подробиці.

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Автор: Катерина Комолова