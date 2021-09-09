Зловмисник "атакував" відділення "Банку Грузії", дізналися журналісти.

У грузинському місті Кварелі, розташованому в регіоні Кахеті, озброєний зловмисник увірвався в банк, в якому були співробітники й відвідувачі.

Інцидент стався на вул. Чавчавадзе. За попередніми відомостями, зловмисник увірвався у відділення "Банку Грузії" і озброєний гранатою, повідомляє "Новини-Грузія", посилаючись на відомості грузинського Міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, поліцейські оточили територію навколо банку.

"...співробітники правоохоронних органів вживають всіх необхідних і невідкладних заходів, а також проводяться слідчі та оперативні заходи...", – додали у МВС.

Напад на банк у Грузії – відео з місця злочину

"Банк Грузії" – це одна з найбільших грузинських фінансових організацій.

Нагадаємо, наприкінці серпня подібний злочин було скоєно в Бразилії. У центрі бразильського міста Арасатуба вранці 30 серпня банда озброєних грабіжників атакувала три банки, захопила заручників, а потім намагалася сховатися.

Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетні близько 20 осіб. Для того, щоб сховатися, зловмисники перекривали дороги машинами, які палали, встановили на території всього міста вибухові пристрої й захопили заручників.

У результаті пограбувань загинули щонайменше три особи. Через зловмисників постраждало багато людей. Правоохоронцям вдалося затримати трьох нападників.

Автор: Екатерина Присяжнюк