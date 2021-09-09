У грузинському місті Кварелі, розташованому в регіоні Кахеті, озброєний зловмисник увірвався в банк, в якому були співробітники й відвідувачі.
Інцидент стався на вул. Чавчавадзе. За попередніми відомостями, зловмисник увірвався у відділення "Банку Грузії" і озброєний гранатою, повідомляє "Новини-Грузія", посилаючись на відомості грузинського Міністерства внутрішніх справ.
За даними відомства, поліцейські оточили територію навколо банку.
"...співробітники правоохоронних органів вживають всіх необхідних і невідкладних заходів, а також проводяться слідчі та оперативні заходи...", – додали у МВС.
Напад на банк у Грузії – відео з місця злочину
"Банк Грузії" – це одна з найбільших грузинських фінансових організацій.
Нагадаємо, наприкінці серпня подібний злочин було скоєно в Бразилії. У центрі бразильського міста Арасатуба вранці 30 серпня банда озброєних грабіжників атакувала три банки, захопила заручників, а потім намагалася сховатися.
Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетні близько 20 осіб. Для того, щоб сховатися, зловмисники перекривали дороги машинами, які палали, встановили на території всього міста вибухові пристрої й захопили заручників.
У результаті пограбувань загинули щонайменше три особи. Через зловмисників постраждало багато людей. Правоохоронцям вдалося затримати трьох нападників.