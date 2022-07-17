Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

У Миколаєві ліквідовано осередки займань, на одному з об'єктів триває розбір завалів.

Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли у Миколаєві об'єкти промисловості та інфраструктури. В результаті ракетних ударів сталися руйнування будівель та пожежі. Станом на 9:00, рятувальники ДСНС ліквідували усі осередки займань. На одному з об'єктів триває розбір завалів", - написав він.

Сєнкевич додав, що інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві вночі орієнтовно о 03:05 прогриміло близько 10 потужних вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах у Миколаєві.

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