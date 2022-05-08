Також він служив у окупантів коригувальником вогню.

У Миколаєві місцевий чоловік передавав російським окупантам відомості щодо ліній оборони міста та позицій ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний контактував з представниками російських спецслужб за допомогою створеного ними боту в месенджері "Телеграм", передаючи інформацію щодо оборони Миколаєва. Також він звітував про наслідки завданих країною-агресором ударів по місту, чим фактично забезпечував корегування вогню окупантів.

У ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного вилучено мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності, який використовувався для спілкування з представниками РФ.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури мешканцю міста Миколаєва повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України в Миколаівській області.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня у Мелітополі самопроголошена очільниця окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Данильченко оголосили про підозру за фактом державної зради.

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