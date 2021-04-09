Хлопець та дівчина, очевидно, були в стані алкогольного сп’яніння.

У Луцьку хлопець і дівчина зірвали державний прапор з будівлі департаменту муніципальної варти та пішли з ним гуляти містом.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

«Хлопець та дівчина, очевидно, були в стані алкогольного сп’яніння, досить зухвало поводили себе, чим порушували громадський порядок. Викравши державний прапор, молоді люди попрямували в напрямку вул. Кривий Вал, хизуючись вкраденим», - йдеться у повідомленні.

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Дані дії можуть містити ознаки злочинів передбачених ч.1 ст.338 та ст. 296 Кримінального кодексу України.

Усі матеріали та запис з відеокамер було передано поліції для встановлення даних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Менше як за добу поліцейські затримали молодих людей.

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Автор: Денис Прядко