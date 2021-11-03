Людей з двох пасажирських бусів зупинили копи, у відповідь на це вони оголосили про імпровізовану акцію протесту.

На Хмельниччині патрульні побачили два пасажирські буси та зупинили транспорт для перевірки наявності у пасажирів сертифікатів про вакцинацію. У людей, які прямували до Києва, таких документів не було, вони влаштували бунт та перекрили дорогу.

Відео інциденту з'явилося у Telegram-каналі "Kamianets PLUS". У коментарях користувачі вважають, що пасажири могли їхати до Києва на акцію протесту, які влаштували "антивакцинатори".

Так, 2 листопада патрульні побачили два пасажирських мікроавтобуси, у яких були пасажири. Виявилося, що вони їхали із Кам’янця-Подільського Хмельницької області до Києва. Правоохоронці зупинили транспорт для перевірки COVID-сертифікатів. У пасажирів довідок про вакцинацію не було.

Читайте також"Ви не маєте права": у Києві з маршрутки насилу витягли жінку, яка їхала без маскиЛюди з бусів оголосили про бунт та перекрили дорогу. Проте імпровізовану акцію протесту швидко припинили. Поліція нагадала пасажирам про відповідальність за блокування доріг. Перевізники своєю чергою відмовилися везти людей без сертифікатів до Києва. Пасажирам нічого не залишилося - вони припинили блокування дороги та розійшлися.

У коментарях користувачі пишуть, що люди з бусів могли їхати до Києва на марш "антивакцинаторів", який сьогодні, 3 листопада, почався у центрі столиці. Раніше УНІАН вже повідомляв, що противники вакцинації провели хвилину мовчання в пам’ять тих, "хто вбитий вакциною".

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Автор: Поліна Кузенко