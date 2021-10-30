Побитого гостя з травмами госпіталізували до місцевої лікарні. А "Отелло" може отримати до трьох років тюрми.

На Хмельниччині слідчі Шепетівського РУП оголосили підозру місцевому жителю, який побив коханця своєї дружини.

Як ідеться у повідомленні поліції Шепетівщини, чоловік повернувся ввечері додому та застав у ліжку свою дружину з коханцем. Побачене так розлютило господаря, що він накинувся з кулаками на суперника.

Ображений чоловік наніс коханцю декілька ударів в обличчя та зіштовхнув зі сходів. Побитого гостя з травмами госпіталізували до місцевої лікарні.

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Згідно з висновком експерта, постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої важкості, що призвели до тривалого розладу здоров’я.

Слідчі Шепетівського РУП за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.122 Кримінального Кодексу України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

36-річному чоловіку вже повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину, обвинувальний акт скеровано до суду. Наразі "Отелло" розкаюється у скоєному та співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі хлопець викрав 19-річну дівчину, тому що хотів відновити відносини з нею. Горе-коханця вже затримала поліція.

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Автор: Вікторія Гордієнко