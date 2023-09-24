Поліція Києва уточнила, скільки котів згоріли живцем під час пожежі на Котобазі, яка сталася на метро Теремки ввечері 23 вересня.
Нагадаємо, що займання вогню відбулося у котячому притулку в Голосіївському районі столиці за адресою Заболотного, 76а. Повідомлялося, що хтось навмисне підірвав притулок, в якому на момент інциденту перебувало близько 60 котів. Як виявилося, у вогні згоріли 7 тварин. Інші, на щастя, врятовані, уточнили в поліції Києві.
"Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі дії щодо цього випадку тривають, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.
Вирішується питання щодо внесенні інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 КК України "жорстоке поводження з тваринами".
Також зранку власниця Котобази Наталія Петрушенкова заявила, що врятувати вдалося небагатьох. Вона написала у Facebook: "З семи маленьких хвостиків, доставлених в ветклініку ЗООлюкс, вижив лише один".
Власниці Котобази приходили листи з погрозами
Нагадаємо, ввечері 23 вересня в Києві здійнялася пожежа на Котобазі. Притулком для котів опікувалася Наталія Петрушенкова. За словами жінки, до інциденту їй приходили погрози від невідомих адресантів. Також очевидці події кажуть, що в перші секунди вибухів чули чоловічий голос. Як вказала місцева мешканка Катерина, ймовірно, це був навмисний підпал. Раніше в Україні стався ще один жорстокий випадок поводження з котами: на Закарпатті підлітки били кошеня молотком й зняли муки тварини на відео. Це побачили в соцмережі правоохоронці.