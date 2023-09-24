Поліцейські відкрили кримінальне провадження у зв'язку з цим надзвичайним випадком жорстокості щодо тварин.

Поліція Києва уточнила, скільки котів згоріли живцем під час пожежі на Котобазі, яка сталася на метро Теремки ввечері 23 вересня.

Нагадаємо, що займання вогню відбулося у котячому притулку в Голосіївському районі столиці за адресою Заболотного, 76а. Повідомлялося, що хтось навмисне підірвав притулок, в якому на момент інциденту перебувало близько 60 котів. Як виявилося, у вогні згоріли 7 тварин. Інші, на щастя, врятовані, уточнили в поліції Києві.

"Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі дії щодо цього випадку тривають, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.

Вирішується питання щодо внесенні інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 КК України "жорстоке поводження з тваринами".

Також зранку власниця Котобази Наталія Петрушенкова заявила, що врятувати вдалося небагатьох. Вона написала у Facebook: "З семи маленьких хвостиків, доставлених в ветклініку ЗООлюкс, вижив лише один".

Власниці Котобази приходили листи з погрозами

Нагадаємо, ввечері 23 вересня в Києві здійнялася пожежа на Котобазі. Притулком для котів опікувалася Наталія Петрушенкова. За словами жінки, до інциденту їй приходили погрози від невідомих адресантів. Також очевидці події кажуть, що в перші секунди вибухів чули чоловічий голос. Як вказала місцева мешканка Катерина, ймовірно, це був навмисний підпал. Раніше в Україні стався ще один жорстокий випадок поводження з котами: на Закарпатті підлітки били кошеня молотком й зняли муки тварини на відео. Це побачили в соцмережі правоохоронці.

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