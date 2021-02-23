Попередньо відомо, що травмована намагалася пройти під будинком, попри огороджувальну стрічку.

У центрі Києва на жінку звалилася брила льоду.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Патрульна поліція Києва.

Інцидент стався 22 лютого вдень на вулиці Прорізній у столиці.

"На місці екіпаж патрульних виявив жінку, яка постраждала від падіння брил льоду з даху будинку. Попередньо відомо, що травмована намагалася пройти під будинком, попри огороджувальну стрічку. Травмовану негайно госпіталізували", - повідомили в патрульній поліції.

У патрульній поліції Києва дали кілька порад, як не стати жертвою бурульок:

проходячи повз будинок або біля дерев, переконатися у відсутності загрози падіння снігу і льодових наростів;

якщо ви чуєте нагорі підозрілий шум, треба якомога швидше притиснутися до стіни;

під час прогулянок з дітьми, не залишати їх без нагляду;

не залишати автомобіль в місцях, де є загроза падіння снігу і льодових наростів;

не входити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності - самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з льоду і снігу на дахах будинків;

у разі виявлення бурульок, що висять на даху, необхідно звернутися до балансоутримувача будинку (у разі ігнорування Вашого звернення, необхідно звертатися до Департаменту міського благоустрою КМДА).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко