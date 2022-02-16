Поліцейські на Закарпатті затримали двох зловмисників, які втекли з-під варти цієї ночі.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП Закарпатської області.
"У результаті успішно проведеної спецоперації оперативники карного розшуку поліції Закарпаття затримали зловмисників. Наразі з ними проводять першочергові слідчі дії. Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України, тобто - втеча з-під варти, вчинена за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства чи погрозою його застосування", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, збирають матеріали для передачі Держбюро розслідувань для надання правової оцінки щодо дій правоохоронців, які несли службу тієї ночі.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 лютого, близько 00:30 ночі двоє зловмисників здійснили втечу з ізолятора тимчасового тримання. Один з них підозрюється у збуті наркотиків, інший – причетний до розбійного нападу.
Зловмисники побили чергового і конвоїра, один з правоохоронців перебуває в лікарні.
За тривогою було піднято весь особовий склад поліції, на пошуки втікачів орієнтували всі поліцейські наряди в регіоні.
Раніше УНІАН писав, як у Данії засуджений за вбивство журналістки винахідник спробував втекти з в'язниці.
А у Бразилії помер наркоторговець, який намагався втекти з в'язниці під виглядом своєї доньки.