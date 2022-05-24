Сергій Швець отримав численні проникливі кульові поранення, практично несумісні з життям.

Співробітник Запорізької атомної електростанції Сергій Швець, якого 23 травня у квартирі розстріляли російські військові, перебуває у вкрай важкому стані. У нього діагностовано множинні проникливі поранення.

Про це повідомив законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі.

"Стан працівника Запорізької атомної електростанції Сергія Швеця, якого 23 травня у власній квартирі розстріляли російські окупанти, залишається вкрай важким. Він отримав численні проникливі кульові поранення, практично несумісні з життям, втратив велику кількість крові", - йдеться в повідомленні.

При цьому Орлов вказав, що лікарі боролися за життя Швеця 10 годин.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російські окупанти увірвалися в будинок співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької атомної електростанції Сергія Швеця і розстріляли його. Чоловіка з численними кульовими пораненнями чоловіка госпіталізували в міську лікарню Енергодара, де лікарі боролися за його життя.

Раніше російські військові заборонили керівникам Запорізької електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах.

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