Лікарі ставили фальшиві діагнози чоловікам за 3 тисячі доларів.

У Києві група з 10 лікарів оформлювала фальшиві діагнози ухилянтам - серед них у фальсифікації підозрюють 2 голів військово-лікарської комісії.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, проти злочинної групи вже скерували до суду обвинувальний акт (ч. 2,ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України). Зазначається, що завдяки підробленим довідкам від лікарів, чоловіки призовного віку перетинали державний кордон України. У прокуратурі кажуть:

"Двоє завідувачів неврологічних відділень столичних медзакладів, завідувач центру нейрохірургії, лікар-нейрохірург, лікар-психіатр, лікар-невролог, лікар-рентгенолог, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги, двоє голів ВЛК засвідчували наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань. В подальшому встановлені фальшиві діагнози ставали підставою для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби, що давало їм можливість перетнути кордон". Відео дня

Зазначається, що до схеми були залучені особи, які підшуковували охочих стати тимчасово непридатними, та ті, хто безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів. Із замовниками заздалегідь обговорювали "діагнози" та фіктивно оформлювали перебування цих осіб на стаціонарному лікуванні.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3 тис. доларів США з людини. Діяльність групи була викрита під час підготовки пакета документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів.

Один із замовників, який діяв під контролем правоохоронних органів, на підставі отриманих документів здійснив перетин кордону.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Україна закриває лазівки ухилянтам

В Україні хочуть прикрити лазівку для ухилянтів. Зокрема Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав пропозиції щодо критеріїв з перевірки доглядальників за людьми з інвалідністю. Про це у березні повідомив правозахисник, голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич.

Правоохоронці борються зі схемами, шляхом яких українці намагаються уникати мобілізації. Вже відомо про різні варіанти, до яких вдається населення.

Нещодавно стало відомо про вирок Богодухівського районного суду Харківської області для ухилянта з Харкова. Чоловік отримав повістку і щоб уникнути мобілізації, став "студентом" у Польщі - в Інтернеті купив фальшиві документи про те, що він навчається у Collegium Civitas м. Варшава. Таким чином він сподівався втекти з України, оскільки у нього було звання "молодший лейтенант". У суді чоловік визнав провину та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним за ст. 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

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