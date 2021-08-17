За даними журналістів, правоохоронці нібито володіють цією інформацією, але поки не озвучують її.

Правоохоронцям відома причина ймовірного самогубства криворізького мера Костянтина Павлова. Подібне рішення чиновника, за даними ЗМІ, пов'язане з минулими виборами.

Про це пише "Сьогодні" у своєму Телеграм-каналі.

За даними журналістів, в МВС поки не планують оприлюднити наявну інформацію. Також не будуть публікувати повне відео з камер спостереження у будинку Павлова, яке вже є у слідства.

"У загальних рисах ситуація, за даними нашого джерела наступна: Павлов брав участь у місцевих виборах 2020, на фінансування своєї виборчої кампанії ймовірно залучав кошти в тому числі і кримінальних структур, які не зміг повернути. Ймовірно слідство припускає, що саме це стало причиною суїциду", - йдеться в повідомленні.

Смерть Костянтина Павлова - що відомо

15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

Автор: Юрій Годован