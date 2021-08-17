Правоохоронцям відома причина ймовірного самогубства криворізького мера Костянтина Павлова. Подібне рішення чиновника, за даними ЗМІ, пов'язане з минулими виборами.
Про це пише "Сьогодні" у своєму Телеграм-каналі.
За даними журналістів, в МВС поки не планують оприлюднити наявну інформацію. Також не будуть публікувати повне відео з камер спостереження у будинку Павлова, яке вже є у слідства.
"У загальних рисах ситуація, за даними нашого джерела наступна: Павлов брав участь у місцевих виборах 2020, на фінансування своєї виборчої кампанії ймовірно залучав кошти в тому числі і кримінальних структур, які не зміг повернути. Ймовірно слідство припускає, що саме це стало причиною суїциду", - йдеться в повідомленні.
Смерть Костянтина Павлова - що відомо
- 15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.
- Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.
- Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.