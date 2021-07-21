З міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького евакуюють працівників та пасажирів через виявлену підозрілу сумку, у якій може бути вибухівка.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Згідно з інформацією, сьогодні близько 09:25 до поліції надійшло повідомлення від працівників служби безпеки аеропорту про те, що на його території виявлено підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.
Читайте такожУ Києві "мінували" цирк та Міністерство культури - невідомий вимагав звільнити директора
Наразі проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.
Нагадаємо, 11 липня у Львові 48-річна місцева жителька надала неправдиве повідомлення про замінування двох поліцейських будівель.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Мінування" на замовлення: у Запоріжжі затримали 18-річного псевдомінера (відео)
- "Мінера" мосту Метро відправлять на примусове лікування
- Криворіжцю, який "замінував" квартиру батьків Зеленського, винесли вирок
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram