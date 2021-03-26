У місті Біла Церква Київської області родина смажила маршмелоу на Вічному вогні.
Відео події від одного з очевидців опублікував Telegram-канал "Біла Церква - БЕЗ ТАБУ". За його словами, у місцевому Парку Слави жінка разом із двома дітьми смажила на Вічному вогні листя, гілки та маршмелоу.
"Окрім цього, мама сімейства це знімала і сміялася. Просто мене це дуже збентежило, бо у місті вистачає дитячих майданчиків, і мама вчить дітей якоїсь дурні", - йдеться в дописі.
Сам очевидець, який зняв відео, з його слів, неповнолітній, тому зауваження зробити дорослим не наважився.
За даними каналу, цим інцидентом вже займається поліція.
Як плюндрують Вічний вогонь
- Вічний вогонь - це постійно палаючий вогонь, який символізує вічну пам'ять про що-небудь або про кого-небудь. У Білій Церкві такий, зокрема, встановлено у Парку Слави. Минулого року біля нього виявили дівчат, які також смажили їжу.
- Раніше в Києві правоохоронці порушили кримінальну справу проти жінки за смаження яєчні на Вічному вогні, а в Одесі шестеро молодиків смажили на Вічному вогні шашлики.
- В Росії чоловік підігрівав воду на Вічному вогні після "сигналу з космосу".
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