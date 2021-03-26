За інформацією очевидця, у місцевому Парку Слави родина смажила на Вічному вогні листя, гілки та маршмелоу.

У місті Біла Церква Київської області родина смажила маршмелоу на Вічному вогні.

Відео події від одного з очевидців опублікував Telegram-канал "Біла Церква - БЕЗ ТАБУ". За його словами, у місцевому Парку Слави жінка разом із двома дітьми смажила на Вічному вогні листя, гілки та маршмелоу.

"Окрім цього, мама сімейства це знімала і сміялася. Просто мене це дуже збентежило, бо у місті вистачає дитячих майданчиків, і мама вчить дітей якоїсь дурні", - йдеться в дописі.

Сам очевидець, який зняв відео, з його слів, неповнолітній, тому зауваження зробити дорослим не наважився.

За даними каналу, цим інцидентом вже займається поліція.

Як плюндрують Вічний вогонь

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Автор: Катерина Комолова