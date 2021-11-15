У порушника виявили картини, книги, грошові банкноти, барометр, медалі та орден.

В Одеській області затримано контрабандиста при спробі вивезення за кордон предметів старовини.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ ігор Перегняк, заборонені до вивезення речі виявили в поромному пункті пропуску "Орлівка".

Предмети знайшли під час огляду мікроавтобуса Mercedes, за кермом якого їхав з України до Румунії 59-річний українець.

Серед виявленого - барометр з написом "Анероидный барометръ", три старовинні картини з нерозбірливим підписом автора, сім грошових банкнот різних номіналів 1898-1919 років, шість книг літераторів Миколи Некрасова (1899 р.), Миколи Гоголя (1902 і 1935 рр.), Олександра Островського (1933 р.), Антона Чехова (1933) і Олександра Пушкіна (1937 р.). Також у порушника було п'ять медалей і орден з посвідченнями.

Читайте такожУ Києві в ресторані на Подолі сталася пожежа (фото)За даним фактом прикордонники направили повідомлення в УСБУ в Одеській області за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 "Контрабанда" Кримінального кодексу України.

Представниками митниці складено протокол за ст. 472 Митного кодексу України.

Всі речі вилучено і відправлено на експертизу.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту "Одеса" затримали чоловіка, який намагався ввезти із Дубаю 10 кілограмів ювелірних виробів.

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Автор: Лариса Козова