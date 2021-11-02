Зловмисник хотів таємно провезти у РФ ікону Андрія Первозванного в срібний ризі, але йому завадили прикордонники.

На Чернігівщині прикордонники виявили чоловіка, який намагався вивезти в Росію ікону, приклеївши її на спину.

Як повідомили УНІАН у Чернігівському прикордонному загоні, також чоловік намагався вивезти значні суми незадекларованої валюти та сертифікований автограф художника Сальвадора Далі.

Згідно з інформацією, прикордонники з митниками запобігли спробі незаконного вивезення валюти та предметів, які можуть мати культурно-історичну цінність.

Читайте такожЛьвівські прикордонники відзначилися: захистили ЄС від групи нелегалів"Приховані від контролю предмети та кошти виявили під час перевірки автомобіля "Мерседес", який прибув у пункт пропуску "Сеньківка" сьогодні вночі. Оглядова група виявила ікону Андрія Первозванного в срібний ризі, яку водій закріпив клейкою стрічкою на спині під одягом. Крім того, в автомобілі прикордонники з митниками знайшли незадекларовані 1,67 млн російських рублів та 10 665 доларів США, а також елемент старовинного посуду з тавром "Карл Фаберже" та автограф Сальвадора Далі з сертифікатом", – йдеться у повідомленні.

Обставини порушення з’ясовуються. Автомобіль, валюта та предмети, які мають культурно-історичну цінність, тимчасово вилучені митницею.

Подальші рішення щодо них прийматимуть після відповідних експертиз.

Нагадаємо, у вересні в Одеській області в іноземця вилучили раритети, які він незаконно намагався вивезти з України. Чоловікові не дозволили вивезти з нашої держави старовинну книгу та картину.

Автори: Ірина Синельник, Екатерина Присяжнюк