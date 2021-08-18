Медики, яких викликали на місце події, намагалися реанімувати чоловіків, але констатували їхню смерть.

26-річний Влад і 28-річний Євген загинули в озері на базі відпочинку під Черніговом, де компанія, у якій вони працювали, організувала корпоратив.

Про подробиці трагедії йдеться у матеріалі Обозреватель.

Разом зі співробітниками IT-компанії були і їхні сім’ї, тож загибель чоловіків сталася на очах у рідних.

Як розповіла гендиректорка компанії, у день трагедії працівники вже збирали речі й відправлялися по домівках. Перед від’їздом окремі родини вирішили наостанок погуляти по території.

Читайте також"Є сліди від удару": депутат з Кривого Рогу розкрила нові деталі про смерть мера ПавловаБіля озера жінка помітила 26-річного Влада з сім’єю, саме в той час почули крики, що Владу стало зле у воді. Тоді його друг Євген поспішив на допомогу, але різко впав.

"У нього були судоми, і він миттєво знепритомнів. Коли вони непритомніли, вони обидва видали дуже неприродний крик. Хтось закричав, що там струм, і щоб негайно всі вийшли з води. Це було жахливо! Вони обидва загинули у нас на очах. Там була і дружина Влада, Катя, вона теж усе це бачила. А потім прибіг брат Жені, але було вже пізно", – пояснила гендиректорка.

Інший співробітник компанії, який став очевидцем трагедії, додав, що у чоловіків було дивне скорочення м’язів, і компанія відпочивальників здогадалась, що у воді був струм.

Тіла загиблих витягували дерев’яним веслом, оскільки охоронець бази боявся брати алюмінієвий сачок. Медики, яких викликали на місце події, намагалися реанімувати чоловіків, але констатували їхню смерть.

Друзі загиблих припускають, що струм в озері міг з’явитися через неправильно встановлену помпу для штучного водоспаду.

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Автор: Іван Бойко