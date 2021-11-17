Напередодні затримали двох працівниць пансіонату.

Ввечері, 17 листопада, у Дніпрі правоохоронці вручили підозру власнику місцевого пансіонату, де виявили тіла п’ятьох жінок. 25 мешканців пансіонату переселили в інші заклади.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника управління обласної прокуратури Максим Кудрявцев, цитує Суспільне.

У вівторок підозри у недотриманні правил пожежної безпеки пред’явили старшій адміністраторці і няні-санітарці. Наразі вони під вартою.

У прокуратурі вважають, що заклад, де сталася смертельна пожежа, діяв нелегально, оскільки дані щодо нього у відповідних реєстрах відсутні.

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Що передувало

Тіла літніх жінок віком від 75 до 89 років виявили 16 листопада на другому поверсі місцевого пансіонату в Дніпрі.

Як дізналися правоохоронці у ході обстеження місця події, в одній з кімнат сталося коротке замикання та загоряння електропроводки.

У поліції припустили, що пенсіонерки могли отруїтися чадним газом.

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Автор: Віолетта Орлова