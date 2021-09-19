Трагедія сталася 14 вересня, коли українська туристка була на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм.

В результаті нещасного випадку на іспанському курорті загинула 26-річна українка Євгенія Пилипець, кастинг-директор київської кінокомпанії "Мамахохотала".

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Стверджується, що в Іспанії дівчина перебувала разом з подругою. Офіційно прізвище загиблої українки не повідомляли.

Нагадаємо, трагедія сталася 14 вересня, коли українська туристка була на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм. Вона зірвалася в море з висоти близько 30 метрів. Дівчину госпіталізували з серйозними травмами, від яких вона згодом померла.

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Іспанські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли, що дівчина впала зі скелі, коли намагалася зробити "селфі", вона начебто забралася на бильця балкона. Рятувальники змогли дістатися до неї, витягнути з води та доправити в порт.

Автор: Дмитро Захаров