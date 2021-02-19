Загоряння вдалося ліквідувати за допомогою водія іншого авто.

У Києві поблизу зі станцією метро "Берестейська" на ходу загорілася вантажівка, у якій перебували військовослужбовці.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, публікуючи відео з місця інциденту.

"На щастя, серед багатьох водіїв, які проїздили повз, знайшовся порядний водій на автомобілі Mercedes, який одразу надав свій вогнегасник", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован