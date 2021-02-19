Біля "Берестейської" загорілася військова вантажівка / скріншот
У Києві поблизу зі станцією метро "Берестейська" на ходу загорілася вантажівка, у якій перебували військовослужбовці.
Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, публікуючи відео з місця інциденту.
"На щастя, серед багатьох водіїв, які проїздили повз, знайшовся порядний водій на автомобілі Mercedes, який одразу надав свій вогнегасник", - йдеться у повідомленні.
В Киеве загорелся грузовик с военными.mp4
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