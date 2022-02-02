У соцмережах жінка агітувала вакцинуватися, а в реальному житті робила гроші на фальшуванні COVID-сертифікатів.

На Закарпатті викрили лікарку, яка щомісяця "заробляла" до півмільйона гривень на фейкових COVID-сертифікатах.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Місцева лікарка, яка в соціальних мережах агітувала всіх за вакцинацію, в реальному житті "заробляла" на фальшуванні COVID-сертифікатів", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зловмисниця працювала лікарем-інфекціоністом Центру громадського здоров'я Закарпатської обласної ради. На партнерських умовах вона залучила до схеми знайому, яка за 30% від "доходу" шукала клієнтів, які не бажали вакцинуватись.

"За 3,5 тис. грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала "пацієнтам" паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення. У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів", - додали у спецслужбі.

Читайте такожЩо робити в разі позитивного тесту на COVID-19: у МОЗ нагадали алгоритм дійУ відділі комунікації поліції Закарпатської області зазначили, що для здійснення незаконної діяльності лікарка користувалася службовим комп'ютером медзакладу, а на всіх COVID-документах ставила власні печатки та особистий підпис.

Зараз обом жінкам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, в мобільному додатку "Дія" з'явилися COVID-сертифікати про бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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