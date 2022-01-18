Дитина знаходилась в повних антисанітарних умовах.

Сьогодні, 17 січня, до правоохоронців Запоріжжя надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги, які заявили про смерть 4-місячної дівчинки. Лікарів до дитини викликав чоловік, якому дівчинку залишила її власна мати.

Про це повідомляють у прес-службі поліції Запоріжжя.

"Співробітники поліції встановили, що бригаду медиків викликав знайомий матері, на якого вона залишила дитину в квартирі по вулиці Патріотичній. Дитина знаходилась в повних антисанітарних умовах, з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЯк у 90-х: під Запоріжжям виловили труп чоловіка з гантеллю на ногах (фото)За даними правоохоронців матір’ю померлої дитини є 29-річна місцева жителька, яка минулого року притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Того дня вона на тривалий час залишила дівчинку на свого знайомого 1985 року народження, який і викликав швидку.

"За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція за статтею передбачає обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - повідомляють у поліції.

Наразі поліцейські встановлюють місцеперебування горе-матері.

Нагадаємо, під Запоріжжям розслідують тортури підлітка. За словами матері 14-річного Єгора, який постраждав від знущань, його, зокрема, змушували ковтати підпалені сигарети та обливали роздягненого на вулиці холодною водою.

За фактом катування поліція вже затримала двох підлітків.

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