Дівчина запевняє, що ніколи не бачила хлопця, який, на думку слідчих, її "замовив".

Врятована з рук викрадачів донька полтавського депутата досі не може відійти від шоку. Дівчина хоче все забути.

Про це повідомляє ТСН.

"Жахливі дні були. Нікому не побажаю пережити. Чесно, навіть були думки що це - розіграш", - поділилася Віта Кириченко.

За словами студентки, вона наприкінці серпня поверталася з Полтави до Києва на навчання за кермом автомобіля. Раптово на трасі її підрізало авто, тому їй довелося зупинитися.

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Вона зазначила, що знепритомніла, а отямилася через кілька годин зв'язана скотчем на ліжку у чужій квартирі

"Через деякий час на наші телефони прийшла смс-ка з текстом "якщо хочете побачити кохану людину - зв'яжіться в Telegram-каналі ", - розповіла мама викраденої дівчини Тетяна Кириченко.

Викрадачі вимагали у батьків дівчини викуп майже в півмільйона доларів в біткоїнах. Також вони надсилали фото і відео студентки, прикутої кайданками.

"Ми не мали права нікому нічого говорити, тому що ми не могли знати джерело - звідки це. У нас було мільйон версій. В основному - це конкуренти з бізнесу та політика", - зазначила жінка.

Віта вказала, що навіть не розуміла, в якому місті вона знаходиться, і найбільше боялась, що над нею знущатимуться.

Читайте такожГолий киянин напавши з розбитою пляшкою на відвідувачів кафе: з'явилося моторошне відео"Це такі паскудні речі - те, що вони розповідали, говорили про маму, тата - що з ними далі буде", - поділилася викрадена.

Поліції знадобилося два з половиною тижні, щоб знайти викрадачів і дівчину. Проблема полягала в тому, що зловмисники всіляко переховувалися.

"Чесно, я не очікувала, що це все закінчиться і батьки мене знайдуть. Я, коли приїхала додому - не могла стримувати емоцій і сліз, коли батьків побачила. Це жахливо", - поділилася дівчина.

За даними правоохоронців, вже затримано одного з викрадачів. При цьому організатор викрадення перебуває в СІЗО. 20-річного чоловіка підозрюють в умисному вбивстві з особливою жорстокістю, яке сталося два роки тому.

Тоді в одній зі столичних квартир знайшли тіло 18-річної Анастасії, яка виявилася подругою дитинства викраденої Віти. Слідчі вважають, що Анастасія подобалася підозрюваному, але він жорстоко зарізав її, після чого зник. На цей момент слідчі не підтвердили, але і не спростували, що ці злочини пов'язані.

"Чесно, це просто шок був. Я цього Юру особисто ніколи в житті не бачила. Він сказав, що це було просто нерозділене кохання. Хоча, про що йде мова, якщо ми в житті не знайомі. Чоловік сидить у СІЗО за вбивство і таку аферу провернув. Це в голові вкладається? "- обурилася дівчина.

В СБУ заявили, що підозрюваний знайшов виконавця через Інтернет за 100 тисяч доларів. У свою чергу батьки викраденої дівчини не виключають, що організатор теж міг діяти на замовлення.

Як раніше повідомляв УНІАН, у центральній частині Полтави чоловік влаштував стрілянину та викрав жінку.

Автор: Анастасія Горбачова