За словами чоловіка, через нестабільну ситуацію в Україні він вирішив зняти гроші з рахунку та згодом сховати у стелі.

Колишній голова Державної архітектурно-будівельної інспекції часів президентства Віктора Януковича - Олександр Рибак заявив про крадіжку 2 мільйонів доларів з будинку в Козині.

Рибак та його дружина Ірина Фриденталь подали цивільні позови на суму 55 мільйонів гривень, пише "Судовий репортер" із посиланням на матеріали Обухівського суду Київської області, який розглядає справу з кінця червня цього року.

Як Рибак ховав гроші у стелі

Екс-чиновник стверджує, що у 2014 році через нестабільну ситуацію в Україні він зняв з особистого рахунку в "Укргазбанку" 1,5 млн доларів, отримані після продажу нерухомості. Частину грошей витратив, а от решту - 900 тисяч доларів - вирішив заховати у стелю будинку між лазнею та кімнатою відпочинку.

Він запросив будівельників, щоб нібито виправити дефект на стелі. Поки бригада обідала, за словами господаря, він поклав за стелю 900 тисяч доларів у сміттєвих пакетах. При цьому його дружина - Ірина Фріденталь, дочка впливового бізнесмена донецького походження Михайла Фріденталя, сестра дружини екс-нардепа Олександра Шепелева - нібито доклала туди ще 1,1 мільйона доларів. Стелю зашили гіпсокартоном, а наступного дня пофарбували.

Зникнення грошей

З 1 по 10 липня 2014 року Рибак із сім'єю, як стверджується, поїхав відпочивати за межі Київської області. Тим часом за господарством наглядав домоправитель, маючи ключі від усіх будівель та кімнат. Однак коли господар повернувся додому, домоправитель перестав ходити на роботу, кажучи, що часто вживає алкоголь, пішов у "запой".

Читайте такожСуд заочно заарештував Януковича у справі про "Межигір'я"Як зазначається у справі, домоправителя звільнили, а згодом він уже вирушив на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів, почав багато подорожувати за кордоном, придбав новий автомобіль Volkswagen, при цьому ніде офіційно не працював і раніше скаржився на брак коштів.

Рибак не згадував про свою схованку до середини жовтня 2016 року. Тоді він вирішив дістати гроші та покликав команду робітників. Стелю розшили, проте грошей там нібито не було.

Де гроші?

Експерти встановили, що цілісність стелі порушувалася приблизно у 2014 році. Тоді її хтось повністю розбирав, а потім зібрав назад, використавши іншу фарбу та профілі для гіпсокартону. Для такої роботи знадобилося б щонайменше два дні.

У листопаді 2018 року слідство допитало охоронця будинку. З'ясувалося, що домоправитель змовився з ним і попросив пустити в будинок. Поки він начебто діставав гроші, охоронець стежив у дворі, щоб ніхто цього не побачив. За це домоправитель віддав охоронцеві півмільйона доларів, а той і далі залишився працювати в Рибака.

На "винагороду" охоронець купив собі квартиру в Обухові та земельну ділянку в Грузії, а також автомобіль і подарунки родичам. Ще 235 тисяч доларів заховав у двох місцях, зокрема, в оглядовій ямі гаражу і на горищі будинку своєї матері. Потім чоловік віддав ці гроші слідчим.

Охоронцю і колишньому домоправителю повідомили про підозру. У випадку доведення вини їм загрожує від 7 до 12 років за ґратами.

Звідки в Рибака такі гроші

Суд надавав адвокату доступ до декларацій про доходи Рибака за 2010-2014 роки в Державній архітектурно-будівельній інспекції України, і, за словами захисниці, до кримінального провадження не було додано жодного доказу, що екс-чиновник або його дружина володіли такою сумою.

Читайте такожРозстріли на Майдані: суд дозволив заочне розслідування щодо ЯнуковичаОлександр Рибак сам з Донецька, з березня 2010 року по січень 2011 був першим заступником начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції, а з 28 грудня 2010 року до 19 березня 2014 року обіймав посаду голови ДАБІ. При цьому Олександр - син Володимира Рибака, колишнього голови Верховної Ради.

У жовтні 2014 року СБУ повідомляла про відкриття кримінального провадження щодо виявленого протиправного механізму реєстрації дозвільних документів у сфері будівництва через мережу бек-офісів, запровадженого у 2013 році колишнім головою ДАБІ Рибаком та начальником інспекції в місті Києві Сергієм Кучером з метою отримання протиправної вигоди в сумі понад 50 мільйонів доларів.

Також у 2013 році журналісти писали, що заснована тестем Рибака, Фріденталем компанія заробляла на експертизі проектів будівництва, коли ДАБІ керував Рибак.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 8 жовтня помер народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.

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Автор: Катерина Комолова