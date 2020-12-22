21 грудня в селі Гнідин Київської області п’ятеро невідомих побили й пограбували мера Броварів Ігоря Сапожка. Інцидент стався у будинку чиновника.
Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.
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«Потім вони зв’язали мера, його дружину і дитину. Погрожуючи зброєю, зловмисники забрали 10 тисяч доларів, а також ювелірні прикраси», – розповів поінформований співрозмовник.
За його словами, поліція відкрила провадження, пошуки нападників тривають.
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