Поліція відкрила провадження, пошуки нападників тривають, розповів журналістам поінформований співрозмовник.

21 грудня в селі Гнідин Київської області п’ятеро невідомих побили й пограбували мера Броварів Ігоря Сапожка. Інцидент стався у будинку чиновника.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

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«Потім вони зв’язали мера, його дружину і дитину. Погрожуючи зброєю, зловмисники забрали 10 тисяч доларів, а також ювелірні прикраси», – розповів поінформований співрозмовник.

За його словами, поліція відкрила провадження, пошуки нападників тривають.

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Автор: УНІАН