Зараз цю інформацію перевіряє поліція.

Поліція перевіряє можливу причетність кримінального авторитета до смерті народного депутата Антона Полякова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

За її словами, поліція перевіряє інформацію, яка оприлюднена у Telegram-каналах, про те, що Полякова посадив до автомобіля таксі один з кримінальних авторитетів із санкційного списку РНБО.

Поки що за фактом смерті Полякова розпочато провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою "Природна смерть".

За інформацією Telegram-каналу "Монастир", в таксі Поляков сів не сам. Його посадив Руслан Джамбулатов, який вважається кримінальним авторитетом та є в санкційному списку РНБО. Водночас він на громадських засадах є помічником народного депутата Ганни Скороход, яка втратила свідомість сьогодні в Раді. За попередньою інформацією, чоловіка затримали правоохоронці.

Нардеп Поляков помер у Києві: що відомо

Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня.

Читайте такожНа шиї трупа нардепа Полякова знайшли дивні сліди - ЗМІЗа даними генпрокурора Ірини Венедіктової, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.

Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після цього його почало нудити в машині. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при депутатові.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "Природна смерть".

За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автори: Дмитро Хилюк, Катерина Комолова