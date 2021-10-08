Поліція перевіряє можливу причетність кримінального авторитета до смерті народного депутата Антона Полякова.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
За її словами, поліція перевіряє інформацію, яка оприлюднена у Telegram-каналах, про те, що Полякова посадив до автомобіля таксі один з кримінальних авторитетів із санкційного списку РНБО.
Поки що за фактом смерті Полякова розпочато провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою "Природна смерть".
За інформацією Telegram-каналу "Монастир", в таксі Поляков сів не сам. Його посадив Руслан Джамбулатов, який вважається кримінальним авторитетом та є в санкційному списку РНБО. Водночас він на громадських засадах є помічником народного депутата Ганни Скороход, яка втратила свідомість сьогодні в Раді. За попередньою інформацією, чоловіка затримали правоохоронці.
Нардеп Поляков помер у Києві: що відомо
Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня.
Читайте такожНа шиї трупа нардепа Полякова знайшли дивні сліди - ЗМІЗа даними генпрокурора Ірини Венедіктової, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.
Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після цього його почало нудити в машині. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при депутатові.
За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "Природна смерть".
За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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